Російська армія втратила за добу понад 140 одиниць техніки

Минулої доби, 4 квітня, окупаційна армія РФ зазнала вагомих втрат: 860 осіб особового складу, 15 танків, 73 бойові броньовані машини і 50 артилерійських систем. Про це заявили у Генштабі ЗСУ.



«До того ж ЗСУ знищили три РСЗВ, одну ППО, 30 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 61 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн, а також чотири машини спеціальної техніки», — йдеться у звіті Генштабу.







Раніше, 3 квітня, російська окупаційна армія втратила пораненими та вбитими понад 710 військовослужбовців та 60 одиниць техніки.