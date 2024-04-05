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Прокуратура должна начать производство по делу нардепа Гереги и «Эпицентра» в оккупации

05 апреля 2024, 21:50

Прокуратура должна начать производство по делу нардепа Гереги и «Эпицентра» в оккупации

Печерский районный суд Киева 3 апреля обязал Офис генерального прокурора начать расследование по делу о народного депутата Александра Гереги и его жены Галины Гереги.  

Партийцы просили открыть производство по фактам из расследования проекта «Схемы» («Радио Свобода»), в котором говорилось о том, что владельцы сети «Эпицентр» — Герега и его жена — с 2014 года и до конца июля 2022 года ежемесячно выплачивали заработную плату управляющему бывших «Эпицентров» на оккупированной Донетчине Геннадию Гальчуку, который сейчас является депутатом от прокремлевской партии «Единая Россия».

Представители партии «Народовластие» просят внести сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье «коллаборационная деятельность».

27 октября 2023 года партийцы направили в Службу безопасности Украины заявление о «совершении владельцами сети "Эпицентр" Александром и Галиной Герегой уголовного преступления, предусмотренного ч.1 и ч.4 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины» (коллаборационная деятельность — осуществление хозяйственной деятельности во взаимодействии с незаконными органами власти, созданными на временно оккупированной территории).

СБУ передали заявление от «Народовластия» в Офис генпрокурора, откуда пришел ответ о том, что документ «не содержит объективных фактических данных, которые бы достоверно свидетельствовали о наличии признаков уголовных правонарушений», поэтому «оснований для внесения сведений в ЕРДР нет».

Сейчас в оккупированном Макеевке «Эпицентр» переименовали в «Галактику».

Позже в комментарии, переданном изданию Forbes, Александр Герега заявил, что они «полностью потеряли контроль за своими торговыми объектами, расположенными на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей».

Ранее журналисты «Схем» писали, что Гальчук регулярно приезжал из оккупации на подконтрольную Украине территорию. При этом «Галактики» под его руководством сотрудничали с администрациями группировки «ДНР», а в 2023 году сам Гальчук стал депутатом от провластной российской партии «Единая Россия» в результате проведения незаконных выборов на оккупированном Донбассе. 

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