Прокуратура має розпочати провадження у справі нардепа Гереги та «Епіцентру» в окупації

Печерський районний суд Києва 3 квітня зобов'язав Офіс генерального прокурора розпочати розслідування у справі щодо народного депутата Олександра Гереги та його дружини Галини Гереги.



Партійці просили відкрити провадження за фактами розслідування проєкту «Схеми» («Радіо Свобода»), в якому йшлося про те, що власники мережі «Епіцентр» — Герега та його дружина — з 2014 року і до кінця липня 2022 року щомісяця виплачували заробітну плату керівнику колишніх «Епіцентрів» на окупованій Донеччині Геннадію Гальчуку, який зараз є депутатом від прокремлівської партії «Єдина Росія».



Представники партії «Народовладдя» просять внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею «колабораційна діяльність».



27 жовтня 2023 року партійці направили до Служби безпеки України заяву про «вчинення власниками мережі "Епіцентр" Олександром та Галиною Герегою кримінального злочину, передбаченого ч.1 та ч.4 статті 111-1 Кримінального кодексу України» (колабораційна діяльність — провадження господарської діяльності взаємодії із незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території).



СБУ передали заяву від «Народовладдя» до Офісу генпрокурора, звідки надійшла відповідь про те, що документ «не містить об'єктивних фактичних даних, які б достовірно свідчили про наявність ознак кримінальних правопорушень», тому «підстав для внесення відомостей до ЄРДР немає».



Наразі в окупованому Макіївці «Епіцентр» перейменували на «Галактику».



Пізніше у коментарі, переданому виданню Forbes, Олександр Герега заявив, що вони «цілком втратили контроль за своїми торговими об'єктами, розташованими на окупованих територіях Донецької та Луганської областей».



Раніше журналісти «Схем» писали, що Гальчук регулярно приїжджав із окупації на підконтрольну Україні територію. При цьому «Галактики» під його керівництвом співпрацювали з адміністраціями угрупування «ДНР», а 2023 року сам Гальчук став депутатом від провладної російської партії «Єдина Росія» внаслідок проведення незаконних виборів на окупованому Донбасі.