Буденновский район Донецка попал под обстрел: известно о 7 раненых

Буденновский район оккупированного Донецка сегодня вечером попал под обстрел. Момент удара попал на видео камеры наблюдения.

Будьонівський район окупованого Донецька потрапив під обстріл. Повідомляють про 7 поранених https://t.co/i15F0uLKJc pic.twitter.com/SUPIaGA5a5 — Новини Донбасу (@novostidnua) April 6, 2024

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин сообщил, что, по предварительной информации, пострадали семь человек.



В частности, двое детей (мальчики 2010 и 2011 г.р., ранения средней степени тяжести), женщины 1960, 1964 и 2000 г.р., мужчины 1959 и 1977 г.р.



В результате удара загорелись автомобиль и частный жилой дом.



Оккупационные власти заявили, что обстрел велся из реактивной системы залпового огня.