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Буденновский район Донецка попал под обстрел: известно о 7 раненых

06 апреля 2024, 22:20

Буденновский район Донецка попал под обстрел: известно о 7 раненых

Буденновский район Донецка попал под обстрел: известно о 7 раненых

Буденновский район оккупированного Донецка сегодня вечером попал под обстрел. Момент удара попал на видео камеры наблюдения.

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин сообщил, что, по предварительной информации, пострадали семь человек.

В частности, двое детей (мальчики 2010 и 2011 г.р., ранения средней степени тяжести), женщины 1960, 1964 и 2000 г.р., мужчины 1959 и 1977 г.р.

В результате удара загорелись автомобиль и частный жилой дом.

Оккупационные власти заявили, что обстрел велся из реактивной системы залпового огня.

 

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