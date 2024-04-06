Будьонівський район Донецька потрапив під обстріл: відомо про 7 поранених

Будьонівський район окупованого Донецька сьогодні ввечері потрапив під обстріл. Момент удару потрапив на відео камери спостереження.

Будьонівський район окупованого Донецька потрапив під обстріл. Повідомляють про 7 поранених https://t.co/i15F0uLKJc pic.twitter.com/SUPIaGA5a5 — Новини Донбасу (@novostidnua) April 6, 2024

Голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін повідомив, що, за попередньою інформацією, постраждали семеро людей.



Зокрема, двоє дітей (хлопчики 2010 та 2011 р.н., поранення середнього ступеня тяжкості), жінки 1960, 1964 та 2000 р.н., чоловіки 1959 та 1977 р.н.



Внаслідок удару спалахнули автомобіль та приватний житловий будинок.



Окупаційна влада заявила, що обстріл вівся з реактивної системи залпового вогню.