В результате ночной атаки на Харьков трое людей получили ранения

Российские оккупанты сегодня, 7 апреля, в очередной раз обстреляли Харьков. Известно, что трое людей получили ранения. Об это сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.



По словам главы региона, россияне в 00:50 ударили по Харькову беспилотниками. В результате атаки поврежден частный дом.



«Пострадал 62-летний мужчина, он получил осколочные ранения. 64-летней женщине и 87-летнему мужчине предоставили медицинскую помощь на месте», — отметил он.



Также Синегубов добавил, что в 01:40 оккупанты ударили «Шахедами» по Лозовскому и Харьковскому районам. Информация о жертвах не поступала.



Ранее мы писали, что 7 апреля российская армия в очередной раз атаковала Украину с помощью ракет и ударных дронов-камикадзе. Украинская противовоздушная оборона сбила все российские беспилотники.