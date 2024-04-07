Силы ПВО сбили 17 дронов-камикадзе, — Олещук

Силы ПВО сбили 17 беспилотников. Фото: Николай Олещук

Сегодня ночью, 7 апреля, российская армия в очередной раз атаковала Украину с помощью ракет и ударных дронов-камикадзе. Украинская противовоздушная оборона сбила все российские беспилотники. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук.



«В ночь на 7 апреля 2024 года враг нанес удар управляемой авиационной ракетой Х-31 с оккупированной Луганщины, баллистической ракетой «Искандер-М» из оккупированного Крыма и 17-ю ударными БпЛА типа «Shahed-131/136» из мыса Чауда (Крым)», — написал он.



По информации Олещука, в результате противовоздушного боя Силами обороны Украины сбито 17 вражеских ударных беспилотников «Shahed-131/136» в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.



К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы.



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