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Внаслідок нічної атаки на Харків поранені троє людей

07 квітня 2024, 09:25

Внаслідок нічної атаки на Харків поранені троє людей

Російські окупанти сьогодні, 7 квітня, вкотре обстріляли Харків. Відомо, що троє людей поранені. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За словами глави регіону, росіяни о 00:50 вдарили по Харкову безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок.

«Постраждав 62-річний чоловік, у нього осколкові поранення. 64-річній жінці та 87-річному чоловікові надали медичну допомогу на місці», — зазначив він.

Також Синєгубов додав, що о 01:40 окупанти вдарили «шахедами» по Лозівському та Харківському районам. Інформації про жертви не надходила.

Раніше ми писали, що 7 квітня російська армія вкотре атакувала Україну ракетами та ударними дронами-камікадзе. Українська протиповітряна оборона збила усі російські безпілотники.

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