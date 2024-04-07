Орский НПЗ остановил работу из-за прорыва дамбы

Из-за прорыва дамбы в российском Орске пришлось остановить НПЗ. Фото: пресс-служба предприятия

В России прекратил работу нефтеперерабатывающий завод – ПАО «Орскнефтеоргсинтез» в городе Орске. Причиной послужил прорыв дамбы. Об этом сообщила в пресс-службе предприятия.



«В связи с аномальным паводком, во избежание экологических рисков и в целях соблюдения техники безопасности, связанной, в первую очередь, с безопасностью труда на производстве, работа Орского нефтеперерабатывающего завода временно приостановлена», — говорится в сообщении.



ПАО «Орскнефтеоргсинтез» — единственный нефтеперерабатывающий завод Оренбуржья, его проектная мощность равна 6 млн тонн нефти в год. Орский НПЗ производит и отгружает более 30 видов различной продукции, востребованной на внутреннем и внешнем рынках.



Ранее мы писали, что в российском городе Орск Оренбургской области сегодня, 5 апреля, произошел прорыв грунтовой дамбы на реке Урал, и вода стала быстро затапливать прибрежную зону. Отмечалось, что вода стала заливать не менее двух десятков населенных пунктов Оренбургской области.



Мэр города отметил, что паводковая ситуация в Оренбурге остается критической, вода прибывает, в ближайшие дни ее уровень будет только расти. Волна паводка достигнет Оренбурга сегодня-завтра, его пик ожидается к 10 апреля.