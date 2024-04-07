Орський НПЗ зупинив роботу через прорив дамби

Через прорив дамби у російському Орську довелося зупинити НПЗ. Фото: пресслужба підприємства

У Росії припинив роботу нафтопереробний завод — ПАТ «Орскнафтооргсинтез» у місті Орську. Причиною став прорив дамби. Про це повідомила пресслужба підприємства.



«У зв'язку з аномальним паводком, щоб уникнути екологічних ризиків і з метою дотримання техніки безпеки, пов'язаної насамперед з безпекою праці на виробництві, роботу Орського нафтопереробного заводу тимчасово призупинено», — йдеться у повідомленні.



ПАТ «Орскнафтооргсинтез» — єдиний нафтопереробний завод Оренбуржжя, його проєктна потужність дорівнює 6 млн тонн нафти на рік. Орський НПЗ виробляє та відвантажує понад 30 видів різної продукції, затребуваної на внутрішньому та зовнішньому ринках.



Раніше ми писали, що в російському місті Орськ Оренбурзької області 5 квітня стався прорив ґрунтової греблі на річці Урал, і вода почала швидко затоплювати прибережну зону. Зазначалося, що вода почала заливати щонайменше два десятки населених пунктів Оренбурзької області.



Мер міста зазначив, що паводкова ситуація в Оренбурзі залишається критичною: вода прибуває, найближчими днями її рівень лише зростатиме. Велика вода досягне Оренбурга сьогодні-завтра, пік паводку очікується до 10 квітня.