РФ начнет новое наступление в Донецкой области, — Буданов

Российские оккупанты готовят наступление в конце весны, в начале лета. Важными городами для них является Часов Яр и Покровск Донецкой области. Об этом рассказал глава украинской военной разведки Кирилл Буданов в интервью ARD.



«Мы ожидаем активизации наступательных действий России в конце весны и начале лета. Особенно в районе Донецкой области. Они продвинутся немного ближе в сторону Часов Яра. Они будут двигаться в сторону города Покровска», — отмети он.



По словам главы ГУР, ситуация на фронте сложная, но контролируемая. Кроме того, значительных изменений на передовой до начала российского наступления не будет.



В свою очередь Буданов также считает возможным и украинское наступление в этом году.



Ранее мы писали, что на Бахмутском направлении россияне продвинулись возле Часов Яра. DeepState пишет о тяжелой ситуации восточнее города, потому что российские военные зашли в крайние дома. Также были штурмы и многоэтажек, но там россиянам не удалось закрепиться.