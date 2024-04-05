Войска РФ отброшены возле Невельского, тяжелая ситуация у Часов Яра — DeepState

На Авдеевском направлении российские военные отброшены возле Невельского. Об этом сообщает украинский аналитический проект DeepState.



При этом отмечается, что силы РФ продвинулись в Бердичах и проводят штурмовые действия в сторону Семеновки и Уманского.



Также россияне продвинулись возле Новомихайловки.



На Бахмутском направлении россияне продвинулись возле Часов Яра. DeepState пишет о тяжелой ситуации восточнее города, потому что российские военные зашли в крайние дома. Также были штурмы и многоэтажек, но там россиянам не удалось закрепиться.



Несколько стабилизировалась ситуация в Ивановском, войскам РФ нанесено существенное поражение во время многочисленных штурмов. «Силам Обороны трудно сдерживать напор противника, который имеет такое преимущество в живой силе», — отмечает DeepState.



Также сообщается, что войска РФ продвинулись возле Старомайорского на юге Донецкой области.



Ранее мы писали, что российские войска продвинулись до восточной окраины Часов Яра из-за усиленной механизированной атаки.