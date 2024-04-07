РФ розпочне новий наступ у Донецькій області — Буданов

Російські окупанти готують наступ наприкінці весни – початку літа. Важливими містами для них є Часів Яр та Покровськ Донецької області. Про це розповів голова української воєнної розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю ARD.



«Ми очікуємо активізації наступальних дій Росії наприкінці весни та на початку літа. Зокрема, у районі Донецької області. Вони просунуться трохи ближче у бік Часового Яру. Рухатимуться у бік міста Покровська», — відзначи він.



За словами глави ГУР, ситуація на фронті складна, але контрольована. Крім того, значних змін на передовій на ймовірний початок російського наступу не буде.



Своєю чергою Буданов також вважає за можливий і український наступ цього року.



Раніше ми писали, що на Бахмутському напрямку росіяни просунулися біля годинника Яру. DeepState пише про важку ситуацію на схід від міста, адже російські військові зайшли в крайні будинки. Також були штурми та багатоповерхівки, але там росіянам не вдалося закріпитися.