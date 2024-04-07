«Готовим ответ для врага – конкретный и справедливый»: Зеленский поговорил с военным командованием Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, главой СБУ Василием Малюком, главой МВД Игорем Клименко и начальником ГУР Кириллом Будановым. Также глава государства заслушал доклад министра обороны Рустема Умерова. Об этом он сообщил в своем Telegram.



По словам Зеленского, вместе с Сырским подробно обсудили ситуацию на фронте, планирование дальнейших действий.



Министр обороны Умеров доложил о ситуации с боеприпасами.



«Делаем максимум, чтобы у каждой боевой бригады было все необходимое для защиты государства», - заявил президент.



Кроме того, Зеленский имел отдельный разговор с главой СБУ Василием Малюком, руководителем ГУР Кириллом Будановым, министром внутренних дел Игорем Клименко по поводу ударов россиян по Харькову и восточным регионам Украины.



«Россия ни на минуту не прекращает свой террор. Работаем, чтобы предоставить нашим людям надежную защиту. Готовим ответ для врага – очень конкретный и справедливый», — резюмировал Зеленский.



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