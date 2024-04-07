Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

«Готовим ответ для врага – конкретный и справедливый»: Зеленский поговорил с военным командованием Украины

07 апреля 2024, 16:50

«Готовим ответ для врага – конкретный и справедливый»: Зеленский поговорил с военным командованием Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, главой СБУ Василием Малюком, главой МВД Игорем Клименко и начальником ГУР Кириллом Будановым. Также глава государства заслушал доклад министра обороны Рустема Умерова. Об этом он сообщил в своем Telegram.

По словам Зеленского, вместе с Сырским подробно обсудили ситуацию на фронте, планирование дальнейших действий.

Министр обороны Умеров доложил о ситуации с боеприпасами.

«Делаем максимум, чтобы у каждой боевой бригады было все необходимое для защиты государства», - заявил президент.

Кроме того, Зеленский имел отдельный разговор с главой СБУ Василием Малюком, руководителем ГУР Кириллом Будановым, министром внутренних дел Игорем Клименко по поводу ударов россиян по Харькову и восточным регионам Украины.

«Россия ни на минуту не прекращает свой террор. Работаем, чтобы предоставить нашим людям надежную защиту. Готовим ответ для врага – очень конкретный и справедливый», — резюмировал Зеленский.

Ранее мы писали, что российские оккупанты готовят наступление в конце весны, в начале лета. Важными городами для них является Часов Яр и Покровск Донецкой области. 

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Люди
Владимир Зеленский
События
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:59
В оккупированном Донецке еще трое людей пострадали из-за обстрела
23:29
Главное за день: Что «ДНР» будет делать с Авдеевкой? Ночной налет на Харьков
22:20
Буденновский район Донецка попал под обстрел: известно о 7 раненых
14:30
Донецк под обстрелом: есть раненые, повреждена котельная
11:03
В «ДНР» рассказали, что будут делать с жилым фондом захваченной Авдеевки — целых домов нет
23:27
Главное за день: НАТО опасается членства Украины. Ситуация в Часов Яре
22:36
РФ увеличивает количество силовиков в оккупации, как выглядит аквапарк в Донецке — дайджест из оккупации ►
20:13
«ДНР» ищет источник водоснабжения для оккупированной территории
10:38
В результате обстрелов в Горловке пострадали семь человек
09:59
Более четверти территории Украины нуждается в разминировании: это превышает площадь Греции и эквивалентно половине Италии
08:01
Оккупанты вышли на восточную окраину Часов Яра — ISW
23:19
Главное за день: Удар по Харькову. На Луганщине упала авиабомба РФ
18:19
Пасечник предложил переименовать луганский сквер в честь «русской весны» — идею раскритиковали в соцсетях
17:24
Количество погибших и раненых при обстрелах в Донецке выросло
17:20
В оккупированном Луганске взорвался автомобиль
16:30
На оккупированной Луганщине упала полуторатонная авиабомба РФ. Ее взорвали на месте
16:27
В захваченном Луганске раскрыли проблемы с общественным транспортом
15:41
Один человек погиб в результате обстрела Донецка, есть пострадавшие
11:50
Путин дистанционно «открыл» в захваченном Мариуполе «филиал» Волгоградской академии МВД
08:59
Вблизи оккупированного Северодонецка трое суток горит лес
все новости
16:55
Силы обороны отразили штурм оккупантов на Авдеевском направлении
16:50
«Готовим ответ для врага – конкретный и справедливый»: Зеленский поговорил с военным командованием Украины
15:16
В Минобороны РФ заявили об атаке БПЛА в Белгородской области
14:52
РФ начнет новое наступление в Донецкой области, — Буданов
14:14
Россияне весь день наносят удары по Харькову: есть пострадавшие
13:59
Международная организации выделила более 6 млн гривен для ВПЛ из Луганщины
12:57
Орский НПЗ остановил работу из-за прорыва дамбы
12:32
Спецназовцы ударили дроном по машине с российскими офицерами: есть жертвы
11:56
Оккупанты из артиллерии ударили по Невскому, Новолюбовке, Надии и Андреевке
10:59
В оккупированном Донецке еще трое людей пострадали из-за обстрела
09:58
Оккупанты атаковали три района на Донетчине: повреждены жилые дома
09:25
В результате ночной атаки на Харьков трое людей получили ранения
08:52
Россияне за сутки убили пять жителей Донетчины, еще трое — получили травмы
08:10
Силы ПВО сбили 17 дронов-камикадзе, — Олещук
23:29
Главное за день: Что «ДНР» будет делать с Авдеевкой? Ночной налет на Харьков
22:55
Пять человек погибли и двое ранены в результате обстрелов Покровского района
22:20
Буденновский район Донецка попал под обстрел: известно о 7 раненых
16:35
«Белый ангел» помог трем пенсионерам выехать из села на Донетчине после того, как они остались без жилья
15:21
Переселенцы с инвалидностью получат свои выплаты с марта, даже если заявление будет обработано в мае
14:30
Донецк под обстрелом: есть раненые, повреждена котельная
все новости
ВИДЕО
Силы обороны отразили штурм оккупантов на Авдеевском направлении Силы обороны отразили штурм оккупантов на Авдеевском направлении
07 апреля, 16:55
Спецназовцы ударили дроном по машине с российскими офицерами: есть жертвы Спецназовцы ударили дроном по машине с российскими офицерами: есть жертвы
07 апреля, 12:32
Буденновский район Донецка попал под обстрел: известно о 7 раненых Буденновский район Донецка попал под обстрел: известно о 7 раненых
06 апреля, 22:20
Российские войска стирают с лица земли Часов Яр, как Авдеевку: репортаж ► Российские войска стирают с лица земли Часов Яр, как Авдеевку: репортаж ►
05 апреля, 23:32
РФ увеличивает количество силовиков в оккупации, как выглядит аквапарк в Донецке — дайджест из оккупации ► РФ увеличивает количество силовиков в оккупации, как выглядит аквапарк в Донецке — дайджест из оккупации ►
05 апреля, 22:36
Бой возле н. п. Терны: силы обороны против логистики РФ. Фото: кадр из видео Силы обороны не дают РФ наладить логистику возле населенного пункта Терны: по оккупантам бьют ночные FPV
05 апреля, 12:08
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама