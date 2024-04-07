Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

«Готуємо відповідь для ворога – конкретну та справедливу»: Зеленський поговорив з військовим командуванням України

07 квітня 2024, 16:50

«Готуємо відповідь для ворога – конкретну та справедливу»: Зеленський поговорив з військовим командуванням України

Президент України Володимир Зеленський поговорив із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, головою СБУ Василем Малюком, головою МВС Ігорем Клименком та начальником ГУР Кирилом Будановим. Також глава держави заслухав доповідь міністра оборони Рустема Умерова. Про це він повідомив у своєму Telegram.

За словами Зеленського, разом із Сирським докладно обговорили ситуацію на фронті, планування подальших дій.

Міністр оборони Рустем Умєров доповів про ситуацію із боєприпасами.

«Робимо максимум, щоб кожна бойова бригада мала все необхідне для захисту держави», — заявив президент.

Крім того, Зеленський мав окрему розмову з головою СБУ Василем Малюком, керівником ГУР Кирилом Будановим, міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком з приводу ударів росіян по Харкову та східним регіонам України.

«Росія ні на хвилину не припиняє свій терор. Працюємо, щоб надати нашим людям надійний захист. Готуємо відповідь для ворога — дуже конкретна та справедлива», — резюмував Зеленський.

Раніше ми писали, що російські окупанти готують наступ наприкінці весни, на початку літа. 

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Події
Війна
Люди
Володимир Зеленський

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
10:59
В окупованому Донецьку ще троє людей постраждали через обстріл
23:29
Головне за день: Що «ДНР» робитиме з Авдіївкою? Нічний наліт на Харків
22:20
Будьонівський район Донецька потрапив під обстріл: відомо про 7 поранених
14:30
Донецьк під обстрілом: є поранені, пошкоджена котельня
11:03
У «ДНР» розповіли, що робитимуть із житловим фондом захопленої Авдіївки — цілих будинків немає
23:27
Головне за день: НАТО побоюється членства України. Ситуація у Часовому Яру
22:36
РФ збільшує кількість силовиків в окупації: який вигляд має аквапарк у Донецьку — дайджест з окупації ►
20:13
«ДНР» шукає джерело водопостачання для окупованої території
10:38
Внаслідок обстрілів у Горлівці постраждали семеро людей
09:59
Понад чверть території України потребує розмінування: це перевищує площу Греції та еквівалентно половині Італії
08:01
Російські окупанти вийшли на східну околицю Часового Яру, — ISW
23:19
Головне за день: Удар по Харкову. На Луганщині впала авіабомба РФ
18:19
Пасічник запропонував перейменувати луганський сквер на честь «русской весны» — ідею розкритикували у соцмережах
17:24
Кількість загиблих та поранених під час обстрілів у Донецьку зросла
17:20
В окупованому Луганську вибухнув автомобіль
16:30
На окупованій Луганщині впала півторатонна авіабомба РФ. Її підірвали на місці
16:27
У захопленому Луганську розкрили проблеми із громадським транспортом
15:41
Одна людина загинула внаслідок обстрілу Донецька, є постраждалі
11:50
Путін дистанційно «відкрив» у захопленому Маріуполі «філію» Волгоградської академії МВС
08:59
Поблизу окупованого Сєверодонецька три доби горить ліс
усі новини
16:55
Сили оборони відобразили штурм окупантів на Авдіївському напрямі
16:50
«Готуємо відповідь для ворога – конкретну та справедливу»: Зеленський поговорив з військовим командуванням України
15:16
У Міноборони РФ заявили про атаку БПЛА у Бєлгородській області
14:52
РФ розпочне новий наступ у Донецькій області — Буданов
14:14
Росіяни з ранку до ночі завдають ударів по Харкову: є постраждалі
13:59
Міжнародна організація виділила понад 6 мільйонів гривень для ВПО з Луганщини
12:57
Орський НПЗ зупинив роботу через прорив дамби
12:32
Спецпризначенці вдарили дроном по машині з російськими офіцерами: є жертви
11:56
Росіяни з артилерії вдарили по Невському, Новолюбівці, Надії та Андріївці на Луганщині
10:59
В окупованому Донецьку ще троє людей постраждали через обстріл
09:58
Російські окупанти атакували три райони на Донеччині: пошкоджено житлові будинки
09:25
Внаслідок нічної атаки на Харків поранені троє людей
08:52
Росіяни за добу вбили п'ятьох жителів Донеччини, ще трьох – поранили
08:10
Сили ППО збили 17 дронів-камікадзе — Олещук
23:29
Головне за день: Що «ДНР» робитиме з Авдіївкою? Нічний наліт на Харків
22:55
П'ятеро людей загинуло та двоє поранено внаслідок обстрілів Покровського району
22:20
Будьонівський район Донецька потрапив під обстріл: відомо про 7 поранених
16:35
«Білий янгол» допоміг трьом пенсіонерам виїхати з села на Донеччині після того, як вони залишились без житла
15:21
Переселенці з інвалідністю отримають свої виплати з березня, навіть якщо заява буде опрацьована у травні
14:30
Донецьк під обстрілом: є поранені, пошкоджена котельня
усі новини
ВІДЕО
Спецпризначенці вдарили дроном по машині з російськими офіцерами: є жертви Спецпризначенці вдарили дроном по машині з російськими офіцерами: є жертви
07 квітня, 12:32
Будьонівський район Донецька потрапив під обстріл: відомо про 7 поранених Будьонівський район Донецька потрапив під обстріл: відомо про 7 поранених
06 квітня, 22:20
Російські війська стирають з лиця землі Часів Яр, як Авдіївку: репортаж ► Російські війська стирають з лиця землі Часів Яр, як Авдіївку: репортаж ►
05 квітня, 23:32
РФ збільшує кількість силовиків в окупації: який вигляд має аквапарк у Донецьку — дайджест з окупації ► РФ збільшує кількість силовиків в окупації: який вигляд має аквапарк у Донецьку — дайджест з окупації ►
05 квітня, 22:36
Бій біля н. п. Терни: Cили оборони України проти логістики РФ. Фото: кадр із відео Сили оборони не дають РФ налагодити логістику біля населеного пункту Терни: по окупантах б'ють нічні FPV
05 квітня, 12:08
Укриття росіян розлетілося на тріски після атаки дрона. Фото: кадр із відео ЗСУ знищують біля Курдюмівки позиції та техніку окупантів, — відео
05 квітня, 09:35
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама