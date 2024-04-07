«Готуємо відповідь для ворога – конкретну та справедливу»: Зеленський поговорив з військовим командуванням України

Президент України Володимир Зеленський поговорив із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, головою СБУ Василем Малюком, головою МВС Ігорем Клименком та начальником ГУР Кирилом Будановим. Також глава держави заслухав доповідь міністра оборони Рустема Умерова. Про це він повідомив у своєму Telegram.



За словами Зеленського, разом із Сирським докладно обговорили ситуацію на фронті, планування подальших дій.



Міністр оборони Рустем Умєров доповів про ситуацію із боєприпасами.



«Робимо максимум, щоб кожна бойова бригада мала все необхідне для захисту держави», — заявив президент.



Крім того, Зеленський мав окрему розмову з головою СБУ Василем Малюком, керівником ГУР Кирилом Будановим, міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком з приводу ударів росіян по Харкову та східним регіонам України.



«Росія ні на хвилину не припиняє свій терор. Працюємо, щоб надати нашим людям надійний захист. Готуємо відповідь для ворога — дуже конкретна та справедлива», — резюмував Зеленський.



Раніше ми писали, що російські окупанти готують наступ наприкінці весни, на початку літа.