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Военные РФ расстреляли украинских бойцов в Крынках. Начато расследование

07 апреля 2024, 18:58

Военные РФ расстреляли украинских бойцов в Крынках. Начато расследование

Расстрел украинских военных. Кадр из видео Расстрел украинских военных. Кадр из видео

Войска РФ расстреляли украинских военнопленных в Крынках на левом берегу Херсонской области. Соответствующее видео было опубликовано в сети.

На записи видно, что российский военный делает в безоружных неподвижных украинских военных несколько выстрелов из автомата.

В связи с этим правоохранители начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны и умышленного убийства, сообщает Херсонская областная прокуратура.

«В очередной раз представители страны-агрессора показательно игнорируют положения Женевской конвенции по обращению с военнопленными, что свидетельствует о поддержке таких действий высшим командованием российских вооруженных сил», — подчеркивается в сообщении прокуратуры.

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