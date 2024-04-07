Военные РФ расстреляли украинских бойцов в Крынках. Начато расследование

Расстрел украинских военных. Кадр из видео

Войска РФ расстреляли украинских военнопленных в Крынках на левом берегу Херсонской области. Соответствующее видео было опубликовано в сети.



На записи видно, что российский военный делает в безоружных неподвижных украинских военных несколько выстрелов из автомата.



В связи с этим правоохранители начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны и умышленного убийства, сообщает Херсонская областная прокуратура.



«В очередной раз представители страны-агрессора показательно игнорируют положения Женевской конвенции по обращению с военнопленными, что свидетельствует о поддержке таких действий высшим командованием российских вооруженных сил», — подчеркивается в сообщении прокуратуры.