Військові РФ розстріляли українських бійців у Кринках. Розпочато розслідування

Розстріл українських військових. Кадр із відео

Війська РФ розстріляли українських військовополонених у Кринках на лівому березі Херсонської області. Відповідне відео було опубліковано у мережі.



На записі видно, що російський військовий робить у беззбройних нерухомих українських військових кілька пострілів із автомата.



У зв'язку з цим правоохоронці розпочали розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни та умисного вбивства, повідомляє Херсонська обласна прокуратура.



«В черговий раз представники країни-агресора показово ігнорують положення Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими, що свідчить про підтримку таких дій вищим командуванням російських збройних сил», — наголошується в повідомленні прокуратури.