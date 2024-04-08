Оккупанты активизировались на Бахмутском направлении — Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 76 боевых столкновений. На Бахмутском направлении отбита 31 атака российских захватчиков. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке в понедельник, 8 апреля.

В общей сложности войска России нанесли семь ракетных и 104 авиационных удара, осуществили 108 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

На Купянском направлении россияне наступательных (штурмовых) действий не вели. На Лиманском направлении воинами ВСУ отражены две атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где агрессор пытался прорвать оборону.

На Бахмутском направлении отражена 31 атака в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Часов Яр, Спорное, Выемка, Федоровка, Раздолевка, Веселое, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении отбито восемь атак в районах населенных пунктов Первомайское, Невельское, Нетайлово Донецкой области, где противник пытался выбить украинские подразделения с занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районах населенных пунктов Красногоровка, Победа, Новомихайловка, где захватчики при поддержке авиации 22 раза пытались прорвать оборону.

На Ореховском направлении агрессор пять раз атаковал позиции украинских защитников в районах Старомайорского Донецкой области; Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении россияне не отказываются от намерения выбить подразделения ВСУ с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки оккупанты совершили восемь безуспешных атак.

В то же время украинские воины продолжают активными действиями наносить войскам РФ потери в живой силе и технике, истощают агрессора вдоль всей линии боевого столкновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по пункту управления, пяти зенитно-ракетныи комплексам, башне связи и 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по зенитно-ракетному комплексу, пункту управления БпЛА, артиллерийской системе, трем районам сосредоточения вооружения и военной техники оккупантов.