Російські окупанти активізувалися на Бахмутському напрямку — Генштаб

Минулої доби на фронті сталося 76 бойових зіткнень. На Бахмутському напрямку відбито 31 атаку російських загарбників. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні у понеділок, 8 квітня.

Загалом війська Росії завдали семи ракетних та 104 авіаційних ударів, здійснили 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

На Куп'янському напрямку росіяни наступальних (штурмових) дій не здійснювали. На Лиманському напрямку воїнами ЗСУ відбито дві атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де агресор намагався прорвати оборону.

На Бахмутському напрямку відбито 31 атаку в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Часів Яр, Спірне, Виїмка, Федорівка, Роздолівка, Веселе, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку відбито вісім атак поблизу населених пунктів Першотравневе, Невельське, Нетайлове Донецької області, де противник намагався вибити українські підрозділи із рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати російських окупантів у районах населених пунктів Красногорівка, Перемога, Новомихайлівка, де загарбники за підтримки авіації 22 рази намагалися прорвати оборону.

На Оріхівському напрямку агресор п'ять разів атакував позиції українських захисників у районах Старомайорського Донецької області; Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку росіяни не відмовляються від наміру вибити підрозділи ЗСУ з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, минулої доби окупанти здійснили вісім безуспішних атак.

Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати військам РФ втрат у живій силі та техніці, виснажують агресора вздовж усієї лінії бойового зіткнення.

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по пункту управління, п'яти зенітно-ракетних комплексах, вежі зв'язку та 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по зенітно-ракетному комплексу, пункту управління БПЛА, артилерійській системі, трьох районах зосередження озброєння та військової техніки окупантів.