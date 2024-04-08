В Донецкой области военные ССО дроном уничтожили бронетехнику и россиян

В Донецкой области операторы подразделения Сил специальных операций Украины уничтожили военную технику РФ, а также есть жертвы среди личного состава оккупационной армии. Об этом сообщили в пресс-службе ССО.



Отмечается, что военнослужащие провели разведывательные действия и обнаружили бронетехнику российских оккупантов, в частности, БМП, БТР с личным составом врага.



С помощью FPV-дронов техника сразу была выведена из строя. После этого военнослужащие ССО приступили к уничтожению военнослужащих.



В результате уничтожено:

2 БМП;

БТР;

9 бойцов противника.

Ранено:

4 военнослужащих России.

Ранее мы писали, что украинские военнослужащие уничтожили на одном из направлений минометную позицию российских оккупантов с помощью FPV-дронов. В результате этого пятеро солдат армии РФ погибли, еще 4 – пострадали.