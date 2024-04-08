У Донецькій області військові ССО дроном знищили бронетехніку та росіян

На Донеччині оператори підрозділу Сил спеціальних операцій України знищили військову техніку РФ. Також є жертви серед особового складу окупаційної армії. Про це повідомили у пресслужбі ССО.



Зазначається, що українські військовослужбовці провели розвідувальні дії та виявили бронетехніку російських окупантів, зокрема, БМП та БТР з особовим складом ворога.



За допомогою FPV-дронів техніку одразу вивели з ладу. Після цього військовослужбовці ССО розпочали ліквідацію російських вояків.



В результаті знищено:

2 БМП;

БТР;

9 бійців противника.

Поранено:

4 військовослужбовців Росії.

Раніше ми писали, що українські воїни знищили на одному із напрямків мінометну позицію російських окупантів за допомогою FPV-дронів. Унаслідок цього п'ятеро солдатів армії РФ загинули, ще 4 – постраждали.