У Донецькій області військові ССО дроном знищили бронетехніку та росіян

На Донеччині оператори підрозділу Сил спеціальних операцій України знищили військову техніку РФ. Також є жертви серед особового складу окупаційної армії. Про це повідомили у пресслужбі ССО.
Зазначається, що українські військовослужбовці провели розвідувальні дії та виявили бронетехніку російських окупантів, зокрема, БМП та БТР з особовим складом ворога.
За допомогою FPV-дронів техніку одразу вивели з ладу. Після цього військовослужбовці ССО розпочали ліквідацію російських вояків.
В результаті знищено:
Поранено:
Раніше ми писали, що українські воїни знищили на одному із напрямків мінометну позицію російських окупантів за допомогою FPV-дронів. Унаслідок цього п'ятеро солдатів армії РФ загинули, ще 4 – постраждали.