Вторая годовщина трагедии на ж/д вокзале в Краматорске: в городе почтили память погибших

В Краматорске почтили память погибших. Фото: Вадим Филашкин

Сегодня, 8 апреля, вторая годовщина ракетного удара по вокзалу Краматорск Донецкой области. В результате атаки 61 гражданский погиб, среди них есть дети, также 121 человек получил ранения. Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин почтил память погибших.



«В тот день россияне ударили как всегда цинично — зная, что люди ждут эвакуации в более безопасные регионы. 61 погибший и 121 ранен. Это до сих пор одно из самых больших военных преступлений, которые россияне совершили в Украине за все 10 лет войны. И эта надпись на ракете, как насмешка, – «За детей». Россияне убили сотни украинских детей, в том числе 9 в той атаке на Краматорск», — отметил он.

Почтить память погибших вместе с Вадимом Филашкиным пришли на место трагедии начальники Краматорской РВА Андрей Панков и Краматорской МВА Александр Гончаренко, руководитель прокуратуры Донетчины Павел Угровецкий, начальник ГСЧС области Олег Самсоненко, заместитель начальника ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях Александр Пихота, заместитель начальника Нацполиции в Донецкой области Ярослав Меженный.





Глава региона добавил, что настанет день расплаты, каждый преступник будет привлечен к ответственности, а каждую жертву будем помнить.



Ранее мы писали, что 8 апреля 2022 года российские войска нанесли ракетный удар «Точкой-У» по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Около 100 человек пострадали. Во время ракетного удара на вокзале находились тысячи человек.



Напомним, что в прошлом году на нашем сайте был написан большой материал, посвященный ракетной атаке россиян на мирных граждан — «Было очень много горя вокруг: годовщина трагедии на ж/д вокзале в Краматорске».