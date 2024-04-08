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Другі роковини трагедії на залізничному вокзалі в Краматорську: у місті вшанували пам'ять загиблих

08 квітня 2024, 10:18

Другі роковини трагедії на залізничному вокзалі в Краматорську: у місті вшанували пам'ять загиблих

У Краматорську вшанували пам'ять загиблих. Фото: Вадим Філашкін У Краматорську вшанували пам'ять загиблих. Фото: Вадим Філашкін

Сьогодні, 8 квітня, друга річниця ракетного удару по вокзалу Краматорська Донецької області. Внаслідок атаки 61 цивільний загинув, серед них є діти, також 121 особа зазнала поранень. Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін вшанував пам'ять загиблих.

«Того дня росіяни вдарили як завжди цинічно: знали, що люди чекають на евакуацію до безпечніших регіонів. 61 загиблий та 121 поранений. Це досі один із найбільших воєнних злочинів, які росіяни вчинили в Україні за всі 10 років війни. І цей напис на ракеті, як глузування, – «За дітей». Росіяни вбили сотні українських дітей, у тому числі 9 у тій атаці на Краматорськ», — зазначив він.

Вшанувати пам'ять загиблих разом із Вадимом Філашкіним прийшли на місце трагедії начальники Краматорської РВА Андрій Панков та Краматорської МВА Олександр Гончаренко, керівник прокуратури Донеччини Павло Угровецький, начальник ДСНС області Олег Самсоненко, заступник начальника ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях Олександр Піхота, заступник начальника Нацполіції у Донецькій області Ярослав Меженний.



Вадим Філашкін додав, що настане день розплати, кожен злочинець буде притягнутий до відповідальності, а кожну жертву будемо пам'ятати.

Раніше ми писали, що 8 квітня 2022 року російські війська завдали ракетного удару «Точкою-У» по залізничному вокзалу у Краматорську. Близько 100 людей постраждали. Під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей.

Нагадаємо, торік на нашому сайті був опублікований великий матеріал, присвячений ракетній атаці росіян на мирних громадян — «Було дуже багато лиха навколо: річниця трагедії на залізничному вокзалі в Краматорську».

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