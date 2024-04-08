Армия РФ на Торецк сбросила авиабомбу, в Елизаветовке был совершен артудар: полиция фиксирует последствия атак

Россияне атаковали Донетчину. Фото: полиция

Полиция зафиксировала 2087 российских обстрелов в течение суток. Под ударом находились 8 населенных пунктов, в частности, Часов Яр, Елизаветовка, Торецк и другие. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Сообщается, что повреждены 20 гражданских объектов – 14 жилых домов, предприятие, автомобили, газопровод.



Кроме того, из артиллерии Россия обстреляла Часов Яр, в результате чего был убит гражданский, поврежден частный дом.





В Елизаветовке в результате артиллерийского удара один человек получил ранения. На Торецк оккупанты сбросили бомбу «КАБ-250», разрушены 9 частных домов.



Также два авиаудара войска России нанесли по поселку Очеретино – повреждена жилая пятиэтажка и предприятие. В Константиновке повреждены три частных дома и 4 автомобиля, перебит газопровод.



Ранее мы писали, что за 7 апреля российские войска обстреляли Донецкую область, убив мирного жителя в населенном пункте Часов Яр.