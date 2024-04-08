Российские военные продолжают обстрелы Донецкой области: убит один мирный житель

За прошедшие сутки, 7 апреля, российские войска в чоередной раз обстреляли Донецкую область, убив мирного жителя в населенном пункте Часов Яр. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За 7 апреля россияне убили 1 жителя Донбасса - в Часов Яре. Еще 1 человек в Елизаветовке получил ранения», — уточнил глава Донецкой ОВА.







Общее количество жертв россиян в Донецкой области без учета Мариуполя и Волновахи достигло 1906 человек убитыми и 4771 получили ранения.



Ранее россияне 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате ударов повреждены жилые дома и административное здание.