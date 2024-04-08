Армія РФ на Торецьк скинула авіабомбу, по Єлизаветівці завдала артудару: поліція фіксує наслідки атак

Росіяни атакували Донеччину. Фото: поліція

Поліція Донеччини зафіксувала 2087 російських обстрілів упродовж доби. Під ударом перебували 8 населених пунктів, зокрема, Часів Яр, Єлизаветівка, Торецьк та інші. Про це повідомили у пресслужбі відомства.



Унаслідок обстрілів пошкоджено 20 цивільних об'єктів: 14 житлових будинків, підприємство, автомобілі, газопровід.



Крім того, з артилерії Росія обстріляла Часів Яр – загинув цивільний, пошкоджено приватний будинок.





У Єлизаветівці внаслідок артилерійського удару одна людина поранена. На Торецьк окупанти скинули авіаційну бомбу «КАБ-250» – зруйновано 9 приватних будинків.



Також двома авіаударами війська Росії атакували селище Очеретине – пошкоджено житлову п'ятиповерхівку та підприємство. У Костянтинівці пошкоджено три приватні будинки та 4 автомобілі, перебито газопровід.



Раніше ми писали, що за 7 квітня російські війська обстріляли Донецьку область, вбивши мирного жителя у населеному пункті Часів Яр.



