Россияне нанесли артиллерийский удар по пожарной части в Сумской области

РФ ударила по пожарной части в Сумской области. Фото: ГСЧС

Во время обстрела Сумской области оккупационная армия РФ повредила пожарно-спасательное подразделение, информирует ГСЧС.







«В результате очередного вражеского артиллерийского удара по одному из приграничных населенных пунктов Сумского района было повреждено помещение местного пожарно-спасательного подразделения. В момент удара спасатели находились в укрытии, никто не пострадал», — говорится в сообщении.



По предварительной информации, ударной волной и осколками были повреждены облицовка стен, ворота, пожарные автомобили.



Ранее в результате атаки КАБами на Харьков был поврежден легкоатлетический манеж базы Олимпийской подготовки.