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Россияне нанесли артиллерийский удар по пожарной части в Сумской области

08 апреля 2024, 12:58

Россияне нанесли артиллерийский удар по пожарной части в Сумской области

РФ ударила по пожарной части в Сумской области. Фото: ГСЧС РФ ударила по пожарной части в Сумской области. Фото: ГСЧС

Во время обстрела Сумской области оккупационная армия РФ повредила пожарно-спасательное подразделение, информирует ГСЧС.



«В результате очередного вражеского артиллерийского удара по одному из приграничных населенных пунктов Сумского района было повреждено помещение местного пожарно-спасательного подразделения. В момент удара спасатели находились в укрытии, никто не пострадал», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, ударной волной и осколками были повреждены облицовка стен, ворота, пожарные автомобили.

Ранее в результате атаки КАБами на Харьков был поврежден легкоатлетический манеж базы Олимпийской подготовки.

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