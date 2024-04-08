Россияне нанесли артиллерийский удар по пожарной части в Сумской области

Во время обстрела Сумской области оккупационная армия РФ повредила пожарно-спасательное подразделение, информирует ГСЧС.
«В результате очередного вражеского артиллерийского удара по одному из приграничных населенных пунктов Сумского района было повреждено помещение местного пожарно-спасательного подразделения. В момент удара спасатели находились в укрытии, никто не пострадал», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, ударной волной и осколками были повреждены облицовка стен, ворота, пожарные автомобили.
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