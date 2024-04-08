Росіяни завдали артилерійського удару по пожежній частині Сумської області

РФ вдарила по пожежній частині на Сумщині. Фото: ДСНС

Під час обстрілу Сумської області окупаційна армія РФ пошкодила пожежно-рятувальний підрозділ, – інформує ДСНС.







«Внаслідок чергового ворожого артилерійського удару по одному із прикордонних населених пунктів Сумського району, пошкоджено приміщення місцевого пожежно-рятувального підрозділу. У момент удару рятувальники перебували в укритті, ніхто не постраждав», — йдеться у повідомленні.



За попередньою інформацією, ударною хвилею та осколками пошкоджено облицювання стін, ворота, пожежні автомобілі.



Раніше внаслідок атаки КАБами по Харкову було пошкоджено легкоатлетичний манеж бази Олімпійської підготовки.