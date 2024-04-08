Под обстрел российских КАБов попал легкоатлетический манеж базы Олимпийской подготовки в Харькове

Легкоатлетический манеж базы Олимпийской подготовки в Харькове после ударов РФ

В результате атаки КАБами на Харьков был поврежден легкоатлетический манеж базы Олимпийской подготовки. Об этом говорится в сообщении Украинская федерация гимнастики в Instagram.



«Не простим, но восстановим!», — подписали фото на странице Украинской федерации гимнастики.

Легкоатлетический манеж базы Олимпийской подготовки в Харькове после ударов РФ

Легкоатлетический манеж базы Олимпийской подготовки в Харькове после ударов РФ

Президент Украины Владимир Зеленский написал, что Харьков ежедневно и каждую ночь подвергается российским ударам.







«Делаем все, чтобы дать городу больше защиты. Партнеры могут помочь с ПВО, могут помочь с давлением на Россию. И я благодарю всех, кто уже помогает», — добавил он.



Ранее в издании The Economist появилась информация, что Россия стремится сделать непригодным для жизни второй город Украины, который отчаянно пытается защищаться от ударов РФ.



Напомним, оккупационные войска РФ сегодня, 8 апреля, атаковали Украину ракетами и ударными дронами-камикадзе.