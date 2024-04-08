Оккупанты ударили по Константиновке Донецкой области

Сегодня, 8 апреля, около 11:00 город Константиновка в Донецкой области подвергся обстрелу. Об этом сообщил местный Тelegram-канал.

«В Константиновку прилетело. Частный сектор правобережья», — говорится в сообщении.

Тоже отмечается, что в настоящее время нет информации о пострадавших или разрушениях в результате этого удара.

Ранее сообщалось, что сильный взрыв произошел 2 апреля в Константиновке около 16:00. Местные жители рассказали о «прилете». В Донецкой областной прокуратуре «Новостям Донбасса» тогда сообщили, что обошлось без пострадавших