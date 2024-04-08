Російські окупанти вдарили по Костянтинівці Донецької області

Окупанти вдарили по Костянтинівці авіабомбою. Фото: Типова Костянтинівка

Сьогодні, 8 квітня, близько 11:00 місто Костянтинівка на Донеччині зазнало обстрілу. Про це повідомив місцевий Telegram-канал.

«У Костянтинівку "прилетіло". Приватний сектор правобережжя», — йдеться у повідомленні.

Згодом виконувач обов'язків начальника Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов повідомив виданню «Суспільне Донбас», що внаслідок обстрілу постраждалих немає.

«Пошкоджено дев'ять фасадів приватних будинків, один газопровід, одну лінію електропередач та кілька автомобілів. Відновлювальні роботи вже ведуться», — зазначив Сергій Горбунов.

Він уточнив, що об 11:15 пролунав вибух, армія РФ обстріляла місто авіаційною бомбою.

За словами в. о. начальника ГВА, 8 квітня російські війська також обстріляли район Предтечине у Костянтинівській громаді – удар припав на відкриту місцевість.

Раніше повідомлялося, що сильний вибух стався 2 квітня у Костянтинівці близько 16:00. Місцеві жителі розповіли про «приліт». У Донецькій обласній прокуратурі «Новинам Донбасу» тоді повідомили, що минулося без потерпілих