Ядовитые змеи замечены в парковой зоне Святогорска

В парковой зоне Святогорска замечены гадюки. Фото: Национальный природный парк «Святые горы»/Facebook

На территории Национального природного парка «Святые горы» в Святогорске Донецкой области замечены проснувшиеся после зимней спячки гадюки.

Фотографии ядовитых рептилий опубликованы на странице Национального природного парка «Святые горы» в Фейсбуке.

«Гадюка Никольского (Vipera berus nikolskii). Первая встреча», — гласит подпись под снимками.

Гадюка Никольского относится к виду ядовитых змей. Взрослые особи всегда черного цвета, глаза черные. Кончик хвоста снизу желтый или желто-оранжевый. Молодые особи серо-коричневые с коричневым зигзагом на спине.