Отруйні змії помічені у парковій зоні Святогірська

У парковій зоні Святогірська помічені гадюки. Фото: Національний природний парк «Святі гори»/Facebook

На території Національного природного парку «Святі гори» у Святогірську Донецької області помічені гадюки, що прокинулися після зимової сплячки.

Фотографії отруйних рептилій опубліковані на сторінці Національного природного парку «Святі гори» у Фейсбуці.

«Гадюка Нікольського (Vipera berus nikolskii). Перша зустріч», — таким є підпис під знімками.

Гадюка Нікольського належить до виду отруйних змій. Дорослі рептілії завжди чорного кольору, очі чорні. Кінчик хвоста знизу жовтий або жовтогарячий. Молоді змії мають сіро-коричневий колір з коричневим зигзагом на спині.