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Российские войска ударили по гражданской инфраструктуре в Полтавской области, погиб человек

08 апреля 2024, 22:53

Российские войска ударили по гражданской инфраструктуре в Полтавской области, погиб человек

Российская армия вечером 8 апреля нанесла удар по гражданской инфраструктуре в Полтавской громаде, погиб человек. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

«Россияне попали по гражданской инфраструктуре в пределах Полтавской громады. На месте работают все соответствующие службы. Остальные данные уточняются», — написал он.

В результате удара по гражданскому дому один человек погиб. По предварительной информации, травмированы пять человек, из них трое детей. Еще одного человека спасли из соседнего дома.

Частично разрушена кровля здания, возник пожар. Повреждены несколько соседних домов.

 

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