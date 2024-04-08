Російські війська вдарили по цивільній інфраструктурі в Полтавській області, загинула людина

Російська армія ввечері 8 квітня завдала удару по цивільній інфраструктурі в Полтавській громаді, загинула людина. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.



«Ворог поцілив по цивільній інфраструктурі в межах Полтавської громади. На місці працюють усі відповідні служби», — написав він.



Внаслідок удару по цивільному будинку одна людина загинула. За попередньою інформацією, травмовано п'ятьох осіб, з них троє дітей. Ще одну людину врятували із сусіднього будинку.



Частково зруйновано покрівлю будівлі, виникла пожежа. Пошкоджено кілька сусідніх будинків.

Оновлено (23:40). Кількість постраждалих зросла до 10 осіб, повідомив голова ОВА.