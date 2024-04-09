БпЛА РФ атаковали на юге Украины критическую инфраструктуру: в Одесском районе оборвало линию электропередач

Этой ночью российские войска в очередной раз направили несколько ударных ударов БпЛА типа «Shahed-131/136» по южным регионам, под прицелом была критическая инфраструктура. Об этом сообщили Силы обороны Юга.



«Напряженная боевая работа Сил противовоздушной обороны продолжалась около 2 часов. В операционной зоне Сил обороны юга удалось результативно отработать по 9 барражирующим снарядам: 1 сбит на Одесщине, 2 - на Херсонщине и по 3 - на Николаевщине и Днепропетровщине», — отметили в сообщении.



В результате падения обломков сбитого дрона в Одесском районе была оборвана линия электропередач. Люди не пострадали.



Напомним, Войска РФ ночью атаковали Украину «шахедами» и ракетами С-300. Силы ПВО уничтожили все ударные дроны.