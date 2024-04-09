БПЛА РФ атакували на півдні України критичну інфраструктуру: в Одеському районі обірвало лінію електропередач

Цієї ночі російські війська вкотре спрямували декілька хвиль ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» по південних регіонах, під прицілом була критична інфраструктура. Про це повідомили Сили оборони Півдня.



«Напружена бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала близько 2 годин. В операційній зоні Сил оборони півдня вдалось результативно відпрацювати по 9 баражуючих снарядах: 1 збито на Одещині, 2 - на Херсонщині та по 3 - на Миколаївщині й Дніпропетровщині», - зазначили у повідомленні.



Внаслідок падіння уламків збитого дрона в Одеському районі було обірвано лінію електропередач. Люди не ушкоджені.



Нагадаємо, Війська РФ вночі атакували Україну «шахедами» та ракетами С-300. Сили ППО знищили всі ударні дрони.