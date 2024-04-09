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Ночью оккупанты атаковали Украину беспилотниками и ракетами С-300

09 апреля 2024, 08:01

Ночью оккупанты атаковали Украину беспилотниками и ракетами С-300

Ночью оккупанты атаковали Украину беспилотниками и ракетами С-300

Войска РФ ночью атаковали Украину «Шахедами» и ракетами С-300. Силы ПВО уничтожили все ударные дроны. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук.

«Ночью 9 апреля 2024 года российские оккупанты атаковали 20-ю ударными беспилотниками типа Shahed-131/136 с мыса Чауда (Крым), Приморско-Ахтарск (РФ), а также четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 из оккупированной Донецкой области», — сообщил командующий.

В результате противовоздушного боя сбиты все 20 «Шахедов» в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Полтавской, Винницкой и Львовской областях.

Ранее сообщалось, что российская армия вечером 8 апреля нанесла удар по гражданской инфраструктуре в Полтавской громаде, там погиб человек.

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