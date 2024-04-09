Дружковка: Ночью оккупанты четыре раза ударили по городу, есть разрушения

Около трех часов утра 9 апреля российские военные обстреляли Дружковку в Донецкой области. Погибших или раненых среди мирных жителей нет. Об этом изданию «Суспільне. Донбас» сообщил начальник Дружковской городской военной администрации Сергей Боевский.

По словам Боевского, всего было четыре взрыва.

«Разрушено админздание завода, крыша разбита, окон, дверей, перекрытий нет. Также выбиты окна и двери в здании исполкома. Без окон и дверей остался и корпус музыкальной школы. Поврежден трамвайный путь — трамваи не ходят», — сказал начальник ГВА.

По предварительной информации Сергея Боевского, в 15 многоквартирных домах выбиты окна и двери, разрушений нет.

Все коммунальные службы работают на месте обстрела, было аварийное отключение электричества, но уже свет есть в домах, уточнил глава городской военной администрации.

Напомним, в результате российского ракетного удара ночью 1 апреля по Дружковке был разрушен местный дворец культуры.