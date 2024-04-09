Дружківка: Вночі окупанти чотири рази вдарили по місту, є руйнування

Зруйнована російською ракетою адміністративна будівля Дружківського машзаводу. Фото: Донецька ОВА

Близько третьої години ранку 9 квітня російські військові обстріляли Дружківку на Донеччині. Загиблих чи поранених серед мирних жителів немає. Про це виданню «Суспільне. Донбас» повідомив начальник Дружківської міської військової адміністрації Сергій Боєвський.

За словами Боєвського, всього було чотири вибухи.

«Зруйновано адмінбудівлю заводу, дах розбитий, вікон, дверей, перекриттів немає. Також вибиті вікна та двері у будівлі виконкому. Без вікон та дверей залишився і корпус музичної школи. Пошкоджено трамвайну колію — трамваї не ходять», — сказав начальник ГВА.

За попередньою інформацією Сергія Боєвського, у 15 багатоквартирних будинках вибито вікна та двері, руйнувань немає.

Усі комунальні служби працюють на місці обстрілу, було аварійне відключення електрики, але вже світло є у будинках, уточнив голова міської військової адміністрації.

Нагадаємо, внаслідок російського ракетного удару вночі 1 квітня по Дружківці було зруйновано місцевий палац культури.