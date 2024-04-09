Силовики РФ проверили мигрантов в захваченном Мариуполе

В оккупированном Мариуполе российские силовики провели проверки мигрантов. Об этом сообщил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин.

Пушилин отметил, что в рейде приняли участие ФСБ, МВД и Росгвардия.

К административной ответственности по российскому законодательству за нарушение правил въезда привлечены 20 мигрантов, восемь из которых выдворены за пределы оккупированных территорий и РФ.

Отмечается, что «фильтрационно-проверочные мероприятия» на оккупированной территории Донецкой области продолжаются.

Напомним, мигрантов из стран Центральной Азии РФ начала завозить в захваченный Мариуполь в 2022 году. В основном они работают на стройках.

Россия усилила проверки трудовых мигрантов после теракта в «Крокус Сити Холле», по подозрению в котором были задержаны граждане Таджикистана.