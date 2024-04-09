Силовики РФ перевірили мігрантів у захопленому Маріуполі

В окупованому Маріуполі російські силовики провели перевірку мігрантів. Про це повідомив голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін.

Пушилін зазначив, що у рейді взяли участь ФСБ, МВС та Росгвардія.

До адміністративної відповідальності за російським законодавством за порушення правил в'їзду притягнуто 20 мігрантів, вісім з яких видворені за межі окупованих територій та РФ.

Наголошується, що «фільтраційно-перевірочні заходи» на окупованій території Донецької області продовжуються.

Нагадаємо, мігрантів із країн Центральної Азії РФ почала завозити до захопленого Маріуполя у 2022 році. Здебільшого вони працюють на будівництві.

Росія посилила перевірки трудових мігрантів після теракту в «Крокус Сіті Холлі», за підозрою в якому затримали громадян Таджикистану.