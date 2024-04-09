Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Силовики РФ перевірили мігрантів у захопленому Маріуполі

09 квітня 2024, 10:47

Силовики РФ перевірили мігрантів у захопленому Маріуполі

В окупованому Маріуполі російські силовики провели перевірку мігрантів. Про це повідомив голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін.

Пушилін зазначив, що у рейді взяли участь ФСБ, МВС та Росгвардія.

До адміністративної відповідальності за російським законодавством за порушення правил в'їзду притягнуто 20 мігрантів, вісім з яких видворені за межі окупованих територій та РФ.

Наголошується, що «фільтраційно-перевірочні заходи» на окупованій території Донецької області продовжуються.

Нагадаємо, мігрантів із країн Центральної Азії РФ почала завозити до захопленого Маріуполя у 2022 році. Здебільшого вони працюють на будівництві.

Росія посилила перевірки трудових мігрантів після теракту в «Крокус Сіті Холлі», за підозрою в якому затримали громадян Таджикистану.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Росія Маріуполь окупація мігранти перевірка

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
10:47
Силовики РФ перевірили мігрантів у захопленому Маріуполі
07:30
У Держдепартаменті відреагували на удар дронів по Запорізькій АЕС
00:15
Головне за день: Дрон атакував ЗАЕС. Трамп хоче змусити Україну поступитися Кримом та Донбасом
22:07
«Суд ДНР» відправив командира артвзводу ЗСУ у в'язницю на 22 роки
18:37
В окупованому Маріуполі під час роздачі їжі загинула людина, щонайменше десятеро зазнали поранень
17:36
Троє російських військовослужбовців розстріляли в окупованій Кадіївці мирного жителя
10:06
У «народній міліції ЛНР» зросла кількість самогубств — Лисогор
09:35
Невідомі дрони вдарили по Запорізькій АЕС, є постраждалі
08:46
Російські окупанти активізувалися на Бахмутському напрямку — Генштаб
23:06
Головне за день: Військові РФ розстріляли українських бійців. Увесь Харків під обстрілами
21:16
«ДНР»: Одна людина загинула, п'ятеро поранені від обстрілів за день
18:58
Військові РФ розстріляли українських бійців у Кринках. Розпочато розслідування
10:59
В окупованому Донецьку ще троє людей постраждали через обстріл
23:29
Головне за день: Що «ДНР» робитиме з Авдіївкою? Нічний наліт на Харків
22:20
Будьонівський район Донецька потрапив під обстріл: відомо про 7 поранених
14:30
Донецьк під обстрілом: є поранені, пошкоджена котельня
11:03
У «ДНР» розповіли, що робитимуть із житловим фондом захопленої Авдіївки — цілих будинків немає
23:27
Головне за день: НАТО побоюється членства України. Ситуація у Часовому Яру
22:36
РФ збільшує кількість силовиків в окупації: який вигляд має аквапарк у Донецьку — дайджест з окупації ►
20:13
«ДНР» шукає джерело водопостачання для окупованої території
усі новини
11:11
У Полтавській області зросла кількість постраждалих після ракетної атаки російських окупантів
11:09
Дружківка: Вночі окупанти чотири рази вдарили по місту, є руйнування
10:47
Силовики РФ перевірили мігрантів у захопленому Маріуполі
10:36
В районі Новомихайлівки ЗСУ знищили за три дні 18 одиниць російської техніки
09:40
Сили оборони України відбили шість атак на Авдіївському напрямку
09:28
У Міноборони РФ заявили про атаку БПЛА та ракети
08:59
У Воронезькій області два безпілотники атакували Борисоглібський навчальний авіаційний центр
08:44
БПЛА РФ атакували на півдні України критичну інфраструктуру: в Одеському районі обірвало лінію електропередач
08:44
За добу на Донеччині одна людина загинула, ще п`ять — отримали поранення
08:01
Вночі окупанти атакували Україну безпілотниками та ракетами С-300
07:30
У Держдепартаменті відреагували на удар дронів по Запорізькій АЕС
00:15
Головне за день: Дрон атакував ЗАЕС. Трамп хоче змусити Україну поступитися Кримом та Донбасом
22:53
Російські війська вдарили по цивільній інфраструктурі в Полтавській області, загинула людина
22:07
«Суд ДНР» відправив командира артвзводу ЗСУ у в'язницю на 22 роки
21:28
У Байдена звинуватили Конгрес у бездіяльності
20:35
Росія атакувала Сумську область: одна людина загинула, ще 5 — поранені
20:02
До «Дії» додали дві послуги для переселенців: подробиці
19:46
У Росії обвалився міст на залізничну колію, є загибла і постраждалі
18:37
В окупованому Маріуполі під час роздачі їжі загинула людина, щонайменше десятеро зазнали поранень
17:58
Внаслідок обстрілу Запоріжжя загинули троє людей
усі новини
ВІДЕО
Зруйнована російською ракетою адміністративна будівля Дружківського машзаводу. Фото: Донецька ОВА Дружківка: Вночі окупанти чотири рази вдарили по місту, є руйнування
09 квітня, 11:09
Мінус 18 одиниць техніки РФ у районі Новомихайлівки. Фото: кадр із відео В районі Новомихайлівки ЗСУ знищили за три дні 18 одиниць російської техніки
09 квітня, 10:36
БПЛА атакували Борисоглібський навчальний авіаційний центр. Фото: кадр із відео У Воронезькій області два безпілотники атакували Борисоглібський навчальний авіаційний центр
09 квітня, 08:59
Окупанти вдарили по Костянтинівці авіабомбою. Фото: Типова Костянтинівка Російські окупанти вдарили по Костянтинівці Донецької області
08 квітня, 13:55
Прикордонники знищили РСЗВ «Ураган». Фото: кадр із відео Прикордонники знищили РСЗВ «Ураган», який обстрілював Харківщину
08 квітня, 13:25
РФ вдарила по пожежній частині на Сумщині. Фото: ДСНС Росіяни завдали артилерійського удару по пожежній частині Сумської області
08 квітня, 12:58
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір