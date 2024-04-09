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В Полтавской области возросло число пострадавших после ракетной атаки российских оккупантов

09 апреля 2024, 11:11

В Полтавской области возросло число пострадавших после ракетной атаки российских оккупантов

Результат ракетного удара по Полтавской области. Фото: ГСЧС Результат ракетного удара по Полтавской области. Фото: ГСЧС

В результате ракетного удара по Полтавской области Россией, число пострадавших мирных граждан возросло до 12 человек. Об этом написал министр МВД Игорь Клименко.

«Оккупанты нанесли ракетный удар вчера вечером по двухэтажному многоквартирному дому, где проживали около 30 человек. Подразделения ГСЧС спасли 2 человека, психологи Национальной полиции и ГСЧС оказали помощь около 20 жителям. К сожалению, 1 человек погиб еще 12 пострадавших. Среди них – 2 ребенка», — уточнил Клименко.

Кроме этого, из-за ракетного удара повреждены два трехэтажных дома, один четырехэтажный и около десятка автомобилей.



Спасательная операция длилась более 3 часов. Около 100 спасателей этой ночью работали на Полтавщине. 

Напомним, российская армия вечером 8 апреля нанесла удар по гражданской инфраструктуре в Полтавской громаде, погиб человек.

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