У Полтавській області зросла кількість постраждалих після ракетної атаки російських окупантів

Результат ракетного удару по Полтавській області. Фото: ДСНС

Внаслідок ракетного удару по Полтавській області Росією кількість постраждалих мирних громадян зросла до 12 осіб. Про це написав міністр МВС Ігор Клименко.



«Окупанти завдали ракетного удару вчора увечері по двоповерховому багатоквартирному будинку, де проживали близько 30 людей. Підрозділи ДСНС врятували 2 людини, психологи Національної поліції та ДСНС надали допомогу близько 20 жителям. На жаль, 1 особа загинула ще 12 постраждали. Серед них – 2 дитини», – уточнив Клименко.



Крім цього, через ракетний удар пошкоджено два триповерхові будинки, один чотириповерховий і близько десятка автомобілів.







Рятувальна операція тривала понад 3 години. Близько 100 рятувальників цієї ночі працювали на Полтавщині.



Нагадаємо, російська армія ввечері 8 квітня завдала удару по цивільній інфраструктурі в Полтавській громаді, загинула людина.