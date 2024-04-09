В России на женщину написали донос из-за фото в желтой куртке на фоне синего неба.

На жительницу России написали донос в полицию из-за фото в желтой куртке на фоне голубого неба. Фото: Baza

По словам жительницы Вологодской области России Антонины Смолиной, 3 апреля ее навестил полицейский. Он пояснил, что на неё написал заявление мужчина — ему не понравилась фотография Смолиной в желтом пуховике на фоне неба. Мол, картинка вызывает ассоциации с украинскими символами. Об этом сегодня сообщило российское интернет-издание издание Baza.

Женщине пришлось писать объяснение. В нём она указала, что цвет неба от неё не зависит, а в силу зарплаты она не может позволить менять пуховики каждый раз, как меняется общественная оценка того или иного цвета.

Как Смолина рассказала «Базе», полицейский отнесся к ситуации с пониманием и сказал, что она может писать всё, что думает.

Антонина нашла доносчика в соцсетях. Им оказался некий Валерий Николаевич. В объяснении она пожелала ему успехов, здоровья, благополучия и найти общественно полезное хобби, не связанное с длительным использованием гаджетов, потому что это негативно сказывается на здоровье человека.

«Я решила рассказать об этом, чтобы люди понимали, что надо быть осторожней — нет гарантий, что рядом с тобой нормальные люди», — она сказала Антонина.