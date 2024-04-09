У Росії на жінку донесли через фото у жовтій куртці на фоні синього неба

На жительку Росії написали донос у поліцію через фото у жовтій куртці на фоні синього неба. Фото: Baza

За словами мешканки Вологодської області Росії Антоніни Смоліної, 3 квітня її відвідав поліцейський. Він пояснив, що на неї подав заяву чоловік — йому не сподобалася фотографія Смоліної у жовтому пуховику просто неба. Мовляв, картинка викликає асоціацію з українськими символами. Про це повідомило російське інтернет-видання Baza.

Жінці довелося писати пояснення. Вона зауважила, що колір неба від неї не залежить, а через зарплату вона не може дозволити міняти пуховики щоразу, як змінюється громадська думка щодо того чи того кольору.

Як Смоліна розповіла «Базі», поліцейський поставився до ситуації з розумінням та сказав, що вона може писати усе, що думає.

Антоніна знайшла донощика у соцмережах. Ним виявився невідомий їй Валерій Миколайович. У поясненні жінка побажала йому успіхів, здоров'я, благополуччя та знайти суспільно корисне хобі, не пов'язане із тривалим використанням гаджетів, бо це негативно позначається на здоров'ї людини.

«Я вирішила розповісти про це, щоб люди розуміли, що треба бути обережнішими — немає гарантій, що поряд з тобою нормальні люди», — сказала Антоніна.