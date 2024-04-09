Российские оккупанты решили сымитировать удар по Запорожской атомной электростанции при помощи дронов, пытаясь обвинить в этом украинскую сторону. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

По его словам, сейчас наблюдается новая волна провокаций со стороны России насчет ЗАЭС. Целью таких провокаций является обвинение Украины.

Юсов напомнил, что именно россияне оккупировали Запорожскую АЭС и разместили там войска и технику, заминировали территорию станции, а также регулярно проводят там запуски ударных дронов.

«Вот сегодня Россия решила с помощью FPV-дронов сымитировать обстрелы якобы со стороны Украины. Позиция Украины однозначна — по ядерным объектам никаких действий или провокаций мы не совершаем. Агрессор должен уйти с атомной станции», — добавил представитель ГУР.

Напомним, 8 апреля в Международном агентстве по атомной энергетике (МАГАТЭ) заявили, что по одному из защитных куполов Запорожской АЭС была осуществлена атака неизвестным БПЛА.