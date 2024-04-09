Росія зімітувала атаку дронів на ЗАЕС і спробувала звинуватити Україну — ГУР

Російські окупанти вирішили зімітувати удар по Запорізькій атомній електростанції дронами і намагалися звинуватити в цьому українську сторону. На цьому наголосив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

За його словами, зараз спостерігається нова хвиля провокацій з боку Росії щодо ЗАЕС. Метою таких провокацій є звинувачення України.

Юсов нагадав, що саме росіяни окупували Запорізьку АЕС та розмістили там війська та техніку, замінували територію станції, а також регулярно проводять запуски ударних дронів.

«От сьогодні Росія вирішила за допомогою FPV-дронів зімітувати обстріл нібито з боку України. Позиція України однозначна: щодо ядерних об'єктів до жодних дій чи провокацій ми не вдаємося. Агресор має піти з атомної станції», - додав представник ГУР.

Нагадаємо, 8 квітня в Міжнародному агентстві з атомної енергетики (МАГАТЕ) заявили, що по одному із захисних куполів Запорізької АЕС здійснено атаку невідомим БПЛА.