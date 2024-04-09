Атака на Славянск: три человека ранены

Россияне сегодня днём обстреляли окрестности Славянска ​​— ранения получили три человека 53, 64 и 66 лет. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

По его словам, все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь и отказались от госпитализации.

«Ситуация в области остается сложной и каждый, кто до сих пор не уехал в более безопасные регионы, постоянно подвергает себя смертельной опасности», — подчеркнул Филашкин.

Отметим, о том, что сегодня днем в Константиновке и Славянске Донецкой области прогремели взрывы сообщали корреспонденты «Новостей Донбасса».