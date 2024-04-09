Атака на Слов'янськ: троє людей поранені

Росіяни сьогодні вдень, 9 квітня, обстріляли околиці Слов'янська – поранень зазнали троє людей 53-х, 64-х та 66-ти років. Про це повідомив голова Донецької ОВ Вадим Філашкін.

За його словами, всі постраждалі отримали необхідну медичну допомогу та відмовилися від госпіталізації.

«Ситуація в області залишається складною, і кожен, хто досі не поїхав у більш безпечні регіони, постійно наражає себе на смертельну небезпеку», — підкреслив Філашкін.

Зазначимо, що сьогодні вдень у Костянтинівці та Слов'янську Донецької області прогриміли вибухи, – про це повідомляли кореспонденти «Новин Донбасу».